Cavanda’dan 500 bin euro
STANDARD Liege, eski oyuncusu Luis Cavanda'yı 1 yıllığına kiraladı. Belçika ekibi, G.Saray'a kiralama ücreti olarak 500 bin euro verecek. 20 Mayıs 2018'e kadar 1.5 milyon euro ödemek şartıyla Cavanda'yı satın alma opsiyonuna sahip olacak. 15 Eylül 2018'e kadar bünyesinde tutarsa 900 bin euro daha ödeyecek.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
-
G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Cavanda’dan 500 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.