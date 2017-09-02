 Cavanda’dan 500 bin euro – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Cavanda’dan 500 bin euro

    Cavanda’dan 500 bin euro
    STANDARD Liege, eski oyuncusu Luis Cavanda'yı 1 yıllığına kiraladı. Belçika ekibi, G.Saray'a kiralama ücreti olarak 500 bin euro verecek. 20 Mayıs 2018'e kadar 1.5 milyon euro ödemek şartıyla Cavanda'yı satın alma opsiyonuna sahip olacak. 15 Eylül 2018'e kadar bünyesinde tutarsa 900 bin euro daha ödeyecek.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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