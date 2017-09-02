Asamoah zora girdi rota Baba
Kwadwo için 8 Eylül’e kadar tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray, Chelsea’li Baba’yı yedekte tutuyor
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Kwadwo Asamoah transferi yeniden olumsuza döndü... Juventus, Ganalı oyuncunun satışına yerine bir sol bek almak şartıyla izin vereceğini açıklamıştı. İtalyan ekibi, geçen sezon 2 seneliğine Atalanta'ya kiraladığı eski öğrencisi Spinazzola'yı geri almayı başaramayınca Asamoah'ın gitmesine onay vermedi...
KADROYA ALINDI!
Juventus, Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Ganalı'nın G.Saray'a gelme ihtimali iyice zorlaştı.
PRESE DEVAM EDİYOR
4 yıllığına Galatasaray ile anlaşan 28 yaşındaki Asamoah'ın ise kulübüne baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Sarıkırmızılı yönetim, transferin biteceği 8 Eylül'e kadar Kwadwo için tüm şartların zorlanacağını açıkladı. Ancak her ihtimale karşılık yedekte tutulan Chelsea'li Abdul Rahman Baba için girişimlere hız verildiği gelen haberler arasında...
CENK ERGÜN ADA YOLCUSU
Lionel Carole'ü 'Asamoah kesin gelecek' diye Sevilla'ya kiralayan Galatasaray sol bek planlarını yeniden masaya yatırdı. Sportif direktör Cenk Ergün'ün daha önce yedekte tutulan Abdul Rahman Baba için hafta başında İngiltere'ye gideceği iddia edildi. Asamoah'ta gelişme olmazsa 23 yaşındaki Baba kiralanacak. Chelsea'nin geçen sezon Schalke'ye kiraladığı Ganalı için sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.
KADROYA ALINDI!
Juventus, Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Ganalı'nın G.Saray'a gelme ihtimali iyice zorlaştı.
PRESE DEVAM EDİYOR
4 yıllığına Galatasaray ile anlaşan 28 yaşındaki Asamoah'ın ise kulübüne baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Sarıkırmızılı yönetim, transferin biteceği 8 Eylül'e kadar Kwadwo için tüm şartların zorlanacağını açıkladı. Ancak her ihtimale karşılık yedekte tutulan Chelsea'li Abdul Rahman Baba için girişimlere hız verildiği gelen haberler arasında...
CENK ERGÜN ADA YOLCUSU
Lionel Carole'ü 'Asamoah kesin gelecek' diye Sevilla'ya kiralayan Galatasaray sol bek planlarını yeniden masaya yatırdı. Sportif direktör Cenk Ergün'ün daha önce yedekte tutulan Abdul Rahman Baba için hafta başında İngiltere'ye gideceği iddia edildi. Asamoah'ta gelişme olmazsa 23 yaşındaki Baba kiralanacak. Chelsea'nin geçen sezon Schalke'ye kiraladığı Ganalı için sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Asamoah zora girdi rota Baba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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