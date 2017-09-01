Tek yol G.Saray

Arda Turan, Avrupa’dan beklediği teklifleri henüz alamadı

Arda Turan, Barcelona'da mı kalacak, Monaco'ya mı gidecek, yoksa sürpriz bir ekibe mi gidecek birkaç gün içinde belli olacak. Bugün de transferi netleşmezse Arda'nın Galatasaray yolu açılacak. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadığı gibi B takımına gönderilmesi de gündemde... İspanya'nın AS gazetesinden Santi Gimenez de Galatasaray'ı şanslı görünlerden... Radyospor'a konuşan Gimenez, "Monaco'nun teknik direktörü Jardim bu konuya sıcak bakmıyor. Arsenal konusunda da Manchester United konusunda da gelişme olmadı. Galatasaray'ın şansı bu anlamda artıyor" diye konuştu.