Sola güneş doğacak

Galatasaray,yaklaşık bir aydır sürenharekatında mutlu sona yaklaştı. Günler öncesinde Ganalı futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus kulübüyle de uzlaşma sağladı.birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki tecrübeli sol bek için4.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.rakam iki yıla yayılarak, taksitler halinde verilecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacakise Cimbom'da bonuslar dahil yılda 2.5 milyon euro kazanacak.Juventus'un uzun süren pazarlıklar sonucunda transfere ikna olduğu öğrenildi. Bu konuda Ganalı yıldızın,forma giyme konusundaki isteğinin önemli rol oynadığı bildirildi.