Sola güneş doğacak
Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından paylaşılan bu fotoğraf, 'transferin bittiği' şeklinde yorumlandı. Ganalı sol bekin bayram bitmeden İstanbul’da olacağı ifade ediliyor
ISRAR EDİNCE VİZEYİ ALDI
Juventus'un uzun süren pazarlıklar sonucunda transfere ikna olduğu öğrenildi. Bu konuda Ganalı yıldızın, Galatasaray'da forma giyme konusundaki isteğinin önemli rol oynadığı bildirildi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:15
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Sola güneş doğacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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