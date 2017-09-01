 Sola güneş doğacak – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sola güneş doğacak

    Sola güneş doğacak

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından paylaşılan bu fotoğraf, 'transferin bittiği' şeklinde yorumlandı. Ganalı sol bekin bayram bitmeden İstanbul’da olacağı ifade ediliyor

    Galatasaray, yaklaşık bir aydır süren Kwadwo Asamoah harekatında mutlu sona yaklaştı. Günler öncesinde Ganalı futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus kulübüyle de uzlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki tecrübeli sol bek için İtalyan ekibine 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bu rakam iki yıla yayılarak, taksitler halinde verilecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Asamoah ise Cimbom'da bonuslar dahil yılda 2.5 milyon euro kazanacak.

    ISRAR EDİNCE VİZEYİ ALDI
    Juventus'un uzun süren pazarlıklar sonucunda transfere ikna olduğu öğrenildi. Bu konuda Ganalı yıldızın, Galatasaray'da forma giyme konusundaki isteğinin önemli rol oynadığı bildirildi.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sola güneş doğacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.