Sampdoria işi bitirdi

Sampdoria, Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında yer alan İvan Strinic ve ismi Fenerbahçe ile anılan forvet Duvan Zapata için Napoli ile anlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sampdoria'nım her iki oyuncu için Napoli ile anlaştığı ve oyuncuları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra transferlerini açıklayacağı belirtildi. Her iki oyuncunun da bonservisleriyle alınacağı bildirildi.