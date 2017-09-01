 Sampdoria işi bitirdi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Sampdoria işi bitirdi

    Sampdoria işi bitirdi
    Sampdoria, Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında yer alan İvan Strinic ve ismi Fenerbahçe ile anılan forvet Duvan Zapata için Napoli ile anlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sampdoria'nım her iki oyuncu için Napoli ile anlaştığı ve oyuncuları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra transferlerini açıklayacağı belirtildi. Her iki oyuncunun da bonservisleriyle alınacağı bildirildi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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