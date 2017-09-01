Luis Cavanda resmen Liege’de

Galatasaray, geçen sezon 1.8 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan transfer ettiği sağ bek Luis Cavanda'yı Standard Liege'e kiralık olarak gönderdi. Belçika ekibi Liege, resmi twitter hesabından transferi duyuraraka Cavanda'ya 'Hoş geldin' dedi. Geçen yıl ligde sadece 7 maç forma giyen 26 yaşındaki sağ bekin satın alma opsiyonu da verildi.