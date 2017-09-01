Her yerde birinci sırada

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Galatasaray hisselerinin fiyatı gün içinde en yüksek 8.34 TL'yi görürken günü 8.10 TL'den tamamladı.
BORSADA UÇUŞA GEÇTi
Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri hızlı yükselişini düne de taşıyarak günü yüzde 13.13 artışla tamamladı. Salı günkü yüzde 6.23'lük yükselişin ardından bugüne yatay bir başlangıç yapan Galatasaray hisseleri, tırmanışa geçti ve yüzde 13.13 ile Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gören BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde en fazla değer kazanan hisse oldu.
150 MİLYON TL GELDİ
Galatasaray'ın toplam piyasa değeri iki işlem gününde yaklaşık 150 milyon lira artarak 875 milyon lira'ya yükseldi. Borsada işlem gören diğer spor şirketler arasında Galatasaray'ı yüzde 0.42'lik artışla Beşiktaş, yüzde 0.36'lık primle Trabzonspor ve yüzde 0.22 ile Fenerbahçe izledi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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