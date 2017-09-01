Her yerde birinci sırada

Galatasaray hisselerinin fiyatı gün içinde en yüksek 8.34 TL'yi görürken günü 8.10 TL'den tamamladı.

BIST 100 endeksi içinde yer alan hisseler arasında en fazla değer kazanan Galatasaray, günün en çok işlem gören hisse senedi olarak da kayıtlara geçti.



BORSADA UÇUŞA GEÇTi

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri hızlı yükselişini düne de taşıyarak günü yüzde 13.13 artışla tamamladı. Salı günkü yüzde 6.23'lük yükselişin ardından bugüne yatay bir başlangıç yapan Galatasaray hisseleri, tırmanışa geçti ve yüzde 13.13 ile Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gören BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde en fazla değer kazanan hisse oldu.



150 MİLYON TL GELDİ

Galatasaray'ın toplam piyasa değeri iki işlem gününde yaklaşık 150 milyon lira artarak 875 milyon lira'ya yükseldi. Borsada işlem gören diğer spor şirketler arasında Galatasaray'ı yüzde 0.42'lik artışla Beşiktaş, yüzde 0.36'lık primle Trabzonspor ve yüzde 0.22 ile Fenerbahçe izledi.