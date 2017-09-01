Galatasaray KAP'a bildirdi
Galatasaray, Cavanda'nın Standard Liege'e kiralandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray ise bayramın ilk gününde transferle ilgili ayrıntıları Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Standard Liege Cavanda'nın kiralama bedeli olarak Sarı Kırmızılılar'a 500 bin Euro ödeyecek.
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcularımızdan Luis Pedro Cavanda'nın 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Royal Standard de Liège (Standard) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Standard kulübü Şirketimize net 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Standard Kulübü 20 Mayıs 2018 tarihine kadar net 1.500.000 Euro transfer bedeli ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahip olmakla beraber bu opsiyonunu kullanması ve 15 Eylül 2018 tarihine kadar futbolcuyu bünyesinde tutması halinde Şirketimize transfer bedeline ek olarak net 900.000 Euro daha ödeme yapacaktır. Bu iki şartın gerçekleşmesi durumunda satın alma bedeli toplam net 2.400.000 Euro olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:57
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Kayseri maçı A Spor’da
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı A spor yayın akışında gözükmüyor ama inşallah yayınlanır.
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Cenk'e Niasse engeli!
Toplam 15
Yorum
komik cenkden vazgeçip niasse almak nasıl bir vizyonsuzluktur bide bu adamlar eplde oynuyor şaka gibi :D
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Cimbom tam gaz
Toplam 1
Yorum
cimbomlu gs bu sene süper oldu
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