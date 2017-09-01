"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

Sarı-kırmızılıların 12 yaş altı takımının oyuncularıyla bir araya gelen Gomis, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisine tekliflerde bulunduğunu belirtti.

Tercihinin Galatasaray'dan yana olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "Türkiye'ye gelmeden önce farklı kulüplerden teklifler aldım. Bunların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da vardı. Benim yaptığım 'panter' sevincinin Galatasaray ile daha çok özdeşleşeceği söylendiği için yaptığım görüşmeler sonucunda buranın bana en uygun kulüp olduğunu düşündüm. Aslan ile panteri aslında birleştirip ne kadar güzel bir ikili ortaya çıktığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Gomis neden Galatasaray'ı tercih ettiği yönündeki bir soruya ise "Galatasaray'a iyi bir hissiyatla geldim. Diğer kulüplerle kıyaslandığında, yöneticiler bana Fransızca konuşabiliyordu ve bu konuda anlaşmak önemliydi. Takıma baktığımız zaman aslında iki senelik kötü sonuçların alındığı bir dönem geçirmişti. Bunun üzerine iyi bir takım kurma hayaliyle birçok futbolcu bir araya geldik. Bundan sonraki hedefimiz de şampiyonluklar ve kupalar elde edip Galatasaray tarihine adımızı yazdırmak." şeklinde cevap verdi.

- "Fenerbahçe"de oynamayacağım"

Gomis, Fransa'da Saint-Etienne'den ayrılıp bu takımın en önemli rakibi Olympique Lyon'a gitmesi üzerine sorulan bir soruya, "Saint-Etienne'den ayrıldım çünkü Saint-Etienne'in maddi sıkıntıları vardı. Bu maddi sıkıntıları gidermek için Lyon bana bir teklif yaptı ve ben teklifi kabul ettim. Hem Saint-Etienne bu imkandan yararlandı hem de ben Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Size şunu temin ederim ki Fenerbahçe'de oynamayacağım. Saint-Etienne ile Lyon arasında yaşadığım durum olmayacak." diye konuştu.

Galatasaraylı taraftarların kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Gomis, "Özellikle son maçta birçok kez ofsayta düştüm ama taraftarlar beni oyuna dahil etmek için sürükledi. Bundan dolayı da çok şanslıyım.Farklı yerlerde oynama şansı buldum ve farklı taraftarlar görme şansı yakaladım. Beni en çok etkileyen taraftarlar Türk taraftarlarıdır. Türk taraftarlar benim için en ateşli, en coşkulu taraftarlar. Oynadığım andan itibaren bunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk maçımda gol atmak beni çok gururlandırdı"

Galatasaray forması altında ilk golü attığında ne hissettiği ile ilgili bir soruyu cevaplayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"En çok hissettiğim şey gururdu. Çünkü Galatasaray'a gelmeden önce iki aylık bir süreç geçti transferin gerçekleşmesine kadar. Bu sürecin sonunda da geldiğiniz zaman bir forvet için en önemli olan şey gol atmaktır. Ben, bunun için kendi hedeflerimi koydum. İlk lig maçımda gol atmak beni çok gururlandırdı. O formayı giydikten sonra çok büyük bir heyecan, istek ve oynama hırsı yakaladım. Geçen sezon Marsilya'da oynadığım sezon en iyi sezonumdu ve 20 ye yakın gol attım. Bu sene Galatasaray'da bunun da ötesine geçmek ve daha iyi bir sezon geçirmek için çalışacağım."

Türkiye ile ilgili olarak olumsuz bir havanın oluşturulduğunu söyleyen Gomis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye gelmeden önce burayla ilgili medyada olumsuz bir hava vardı. Gelir gelmez gördüğüm şey insanların çok kibar, saygılı ve sevgi dolu olduklarıydı. Kulüpte çalışan insanlar da aynı şekilde bana ve aileme karşı bu sevgiyi ve kibarlığı gösterdi. Bunu gördükten sonra da aslında yurt dışında gösterilenin doğru olmadığını gördüm. Bundan sonra da umuyorum burada görev yapmaya ve yaşamaya devam ederim."