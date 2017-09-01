 Denayer sevinci – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    sevinci

    Denayer sevinci

    Galatasaray’da taraftarlar kadar teknik direktör Tudor’un da ’ın kadroya dahil olmasından mutlu olduğu belirtildi

    Galatasaray transfer çalışmaları kapsamında Jason Denayer'i yeniden kiraladı. Sarı-kırmızılı takıma gelmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan futbolcunun bu tavrı taraftarlarla birlikte İgor Tudor'u da memnun etti. Hırvat hoca, 'in futbolculuğuna ve karakterine tam not verdi. Bir aydan bu yana ısrarlı şekilde Galatasaray'a gelmek için direnen Belçikalı stoperin en çok bu tavrına hayran kaldığını belirten Tudor, idarecilere şunları söyledi: "Denayer'in futbolculuğu kadar onun karakterine de ihtiyacımız vardı. Galatasaray'a gelmeyi bu kadar çok isteyen ve takımı için savaşmayı isteyen bir futbolcu. Denayer, şu anda Galatasaray takımının karakterine bire bir uyan bir isim."

    iSPANYA'YI REDDETTiM
    Denayer, GS TV'ye konuştu. Belçikalı stoper, "Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. M.City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve G.Saray'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

    500 BİN EURO'YA GELDİ
    Galatasaray , Denayer'in transferiyle ilgili KAP'a detaylı açıklama yaptı. Kulüpten gönderilen yazıda, Belçikalı oyuncunun Manchester City'den 500 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Denayer'e ise sezonluk 1 milyon 359 bin euro garanti ücret ödeneceği ve Süper Lig'de oynanacak maçlarda her puan başına 4 bin euro ödeneceği ifade edildi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:57
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