Denayer sevinci
Galatasaray’da taraftarlar kadar teknik direktör Tudor’un da Denayer’ın kadroya dahil olmasından mutlu olduğu belirtildi
iSPANYA'YI REDDETTiM
Denayer, GS TV'ye konuştu. Belçikalı stoper, "Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. M.City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve G.Saray'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.
500 BİN EURO'YA GELDİ
Galatasaray , Denayer'in transferiyle ilgili KAP'a detaylı açıklama yaptı. Kulüpten gönderilen yazıda, Belçikalı oyuncunun Manchester City'den 500 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Denayer'e ise sezonluk 1 milyon 359 bin euro garanti ücret ödeneceği ve Süper Lig'de oynanacak maçlarda her puan başına 4 bin euro ödeneceği ifade edildi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:57
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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