Denayer sevinci

Galatasaraytransfer çalışmalarıkapsamındayeniden kiraladı.Sarı-kırmızılı takımagelmek için uzun sürediryoğun çaba harcayan futbolcununbu tavrı taraftarlarlabirlikteda memnun etti.hoca, Denayer 'infutbolculuğuna vekarakterine tam not verdi.Bir aydan bu yana ısrarlışekildegelmekiçin direnenen çok butavrına hayran kaldığınıbelirten Tudor, idarecilereşunları söyledi:futbolculuğukadar onun karakterinede ihtiyacımız vardı.Galatasaray'a gelmeyibu kadar çok isteyenve takımı için savaşmayıisteyen bir futbolcu. Denayer,şu andatakımının karakterinebire bir uyan bir isim."DenayerGS TV'ye konuştu. Belçikalı stoper, "Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu.Bu sene de beni İspanya'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve G.Saray'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.GalatasarayDenayer'in transferiyle ilgili KAP'a detaylı açıklama yaptı. Kulüpten gönderilen yazıda, Belçikalı oyuncunun Manchester City'denkarşılığında 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Denayer'e ise sezonlukgaranti ücret ödeneceği ve Süper Lig'de oynanacak maçlarda her puan başınaödeneceği ifade edildi.