Cimbom tam gaz

G.Saray, 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İgor Tudor yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladı. Top kontrolü ve istasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Cimbom, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün tek idmanla devam edecek.