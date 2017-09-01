Carole Sevilla’da

Galatasaray , sol bek Lionel Carole'u İspanyol ekibi Sevilla'ya kiraladı. KAP'a gönderilen açıklamada oyuncunun 1 yıllık kiralanması karşılığında Sevilla'nın 350 bin euro ödeyeceği ve satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.