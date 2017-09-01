 Carole Sevilla’da – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Carole Sevilla’da

    Carole Sevilla’da
    Galatasaray , sol bek Lionel Carole'u İspanyol ekibi Sevilla'ya kiraladı. KAP'a gönderilen açıklamada oyuncunun 1 yıllık kiralanması karşılığında Sevilla'nın 350 bin euro ödeyeceği ve satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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