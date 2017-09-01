 Baba iddiası! – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Baba iddiası!

    Baba iddiası!
    Asamoah transferi henüz resmiyet kazanmazken, farklı bir iddia da gündeme geldi. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Chelsea'de kadro dışı bırakılan Abdul için kiralama teklifi sunduğu ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Asamoah olmazsa bir başka Ganalı olan 23 yaşındaki Baba'nın kiralanacağı ileri sürüldü.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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