Zammı kaybetti

Galatasaray'ın bir ay önce yeni sözleşme ve zam teklifini reddedip 'Ayrılmak istiyorum' yanıtı veren Sinan Gümüş hakkını kaybetti. Galatasaray'da 600 bin euro kazanan ve sarı kırmızılıların 1.1 milyon euroluk önerisini kabul etmeyen Sinan'a ara transfere kadar bir teklifte bulunulmayacak.