Vida’ya 4 milyon Euro teklif etti

Menajer Doğan Ercan, Galatasaray'ın Vida için teklifte bulunduğunu ama beğenilmediğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, "Tudor'un menajeri, Vida için 4 milyon euro teklif etmiş ancak Dinamo Kiev başkanının abisi 'Bu teklif komik, bu öneri ile bize gelmeyin' cevabını vermiş" dedi. Hırvat stoper, Beşiktaş'a imza atmak üzere...