Vida’ya 4 milyon Euro teklif etti
Menajer Doğan Ercan, Galatasaray'ın Vida için teklifte bulunduğunu ama beğenilmediğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, "Tudor'un menajeri, Vida için 4 milyon euro teklif etmiş ancak Dinamo Kiev başkanının abisi 'Bu teklif komik, bu öneri ile bize gelmeyin' cevabını vermiş" dedi. Hırvat stoper, Beşiktaş'a imza atmak üzere...
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:16
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