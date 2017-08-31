 Vida’ya 4 milyon Euro teklif etti – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Vida’ya 4 milyon Euro teklif etti

    Vida’ya 4 milyon Euro teklif etti
    Menajer Doğan Ercan, Galatasaray'ın Vida için teklifte bulunduğunu ama beğenilmediğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, "Tudor'un menajeri, Vida için 4 milyon euro teklif etmiş ancak Dinamo Kiev başkanının abisi 'Bu teklif komik, bu öneri ile bize gelmeyin' cevabını vermiş" dedi. Hırvat stoper, Beşiktaş'a imza atmak üzere...
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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