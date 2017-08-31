Ümit Milli Takım, Çekya ile 1-1 berabere kaldı

Ümit Milli Takım, Çekya ile oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ümit Mili Takım, Çeyka ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Pratelstvi Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında ev sahibi ekip penaltıdan Cerny Vaclav ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarının 69. dakikasında millilerin golü geldi. Umut Bozok, penaltı atışında attığı golle maçın skorunu belirledi. (1-1)