 Tolga’yı satmıyoruz – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Tolga’yı satmıyoruz

    Tolga’yı satmıyoruz
    Alman Kicker dergisi Köln'ün, Tolga Ciğerci için G.Saray'ın kapısını çaldığını yazdı. Tolga'nın da sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olmasına rağmen gurbetçi oyuncunun, Almanya'ya geri dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Ayrıca G.Saray'ın da böyle bir satışla ilgilenmediğini Alman ekibine ilettiği belirtildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:27
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