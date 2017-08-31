Tolga’yı satmıyoruz
Alman Kicker dergisi Köln'ün, Tolga Ciğerci için G.Saray'ın kapısını çaldığını yazdı. Tolga'nın da sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olmasına rağmen gurbetçi oyuncunun, Almanya'ya geri dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Ayrıca G.Saray'ın da böyle bir satışla ilgilenmediğini Alman ekibine ilettiği belirtildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:27
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