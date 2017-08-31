 Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Taraftarın sevgilisi geri döndü

    Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü

    City’nin inadı kırıldı ve geçen yıl havaalanından DÖNEN yeniden G.Saraylı oldu

    Galatasaray, Jason Denayer transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun uğraşların ardından Belçikalı stoperi 1 yıllığına kiralamayı başardı. Geçen sezon da Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen ve transferin son gününde havaalanında saatlerce haber bekleyen genç oyuncu, sonunda hayaline kavuştu. Galatasaray'ın da ısrarlı tavrı sayesinde Manchester City'nin inadı kıran Denayer'ın transferinin bugün KAP'a bildirilmesi ve 22 yaşındaki başarılı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

    HEPSİNİ REDDETTİ
    ; Brighton, Wolfsburg, Real Betis, Girona, Levante, Bordeaux ve Standart Liege'in transfer tekliflerini geri çevirerek Galatasaray'ın yolunu tuttu. Kendisine izin vermeyen Manchester City'ye baskı yapan Denayer, "Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum. İstanbul'da alışkın olduğum bir yaşam ve çevrem var, bu konuda sizden anlayış bekliyorum " dedi ve muradına erdi.

    KUPA KALDIRDI
    Geçen sezon istemese de Sunderland'da kiralık oynamak zorunda kalan Jason Denayer, Galatasaray'da önceki sezon 28 maçta forma giymiş, 3 gole katkıda bulunmuştu. Genç yıldız, sarı-kırmızılı forma altında Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

    TARAFTARDAN PANKART JESTİ
    Dün gece Atatürk Havalimanı'na gelen Jason Denayer'i yüzlerce Galatasaray taraftarı karşıladı. Geçen sezon transferin son günü havaalanında G.Saray'a transfer olmayı bekleyen Denayer için hazırlanan pankart dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızı "Biz de senin için havaalanında bekliyoruz" yazılı pankartla karşıladı.

    İŞİ ZOR
    Denayer, Galatasaray'a büyük hayallerle geliyor ama oldukça zorlu bir forma mücadelesinin içinde bulacak kendisini... Belçikalı stoper, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter ile forma mücadelesi verecek.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:02
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