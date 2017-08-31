 Son kombineler – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Son kombineler

    Son kombineler
    Yönetimi , kombine bilet satışında frene bastı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın ligde ilk 3 haftada gösterdiği üstün performans sonrasında kombinelere akın ederken yönetim, satışların 40 bine ulaşmasının ardından durdurulması kararını aldı. Şu ana kadar 38 bin kombine satıldı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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