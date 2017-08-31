Son kombineler
Yönetimi , kombine bilet satışında frene bastı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın ligde ilk 3 haftada gösterdiği üstün performans sonrasında kombinelere akın ederken yönetim, satışların 40 bine ulaşmasının ardından durdurulması kararını aldı. Şu ana kadar 38 bin kombine satıldı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
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