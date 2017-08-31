Lionel Carole Sevilla ile anlaştı

Transferde uçakları bir bir indiren Galatasaray'da gözler bu kez kalkacak uçaklara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Luis Cavanda ile Lionel Carole'un yeni adresleri belli oldu.



Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'un kiralanması konusunda, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile prensip anlaşması yaptı. Galatasaray bu sezon Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

Asamoah'ı transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda forma şansı iyice azalacak olan Lionel Carole bu sezonu Endülüs ekibinde geçirecek.



"Kesin olan bir şey var: G.Saray'da kalmayacak"

Lionel Carole'ün menajeri de Fransız oyuncunun ayrılığını resmen açıkladı. Oyuncusunun Sevilla ile anlaştığı haberlerinin ardından Lionel Carole için Fransa basınına konuşan menajer, "Halen 24 saatimiz var. Kesin olan tek şey Carole, Galatasaray'da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İşte Sevilla'nın Carole teklifi



Endülüs merkezli ElDesMarque'ta yer alan haberde; Sevilla'nın Carole için Galatasaray'a kiralama teklifi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Galatasaray'ın da oyuncusunu göndermekten yana olduğu belirtilirken, bir satın alma opsiyonu da konacağı ifade edildi. Sevilla'nın, 4 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonu koyduğu bilgisi verildi.

Galatasaray'dan önce Nantes, Benfica, Sedan ve Troyes'da forma giyen 26 yaşındaki Lionel Carole, 2015 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız sol bek, Galatasaray'da oynadığı 66 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Cavanda Belçika'ya dönüyor

Igor Tudor'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan Luis Cavanda ise Belçika'nın Standard Liege kulübüne kiralık olarak gönderilmesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Cavanda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek.