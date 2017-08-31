Kahramanım Hz. Muhammed
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Belhanda, kulüp dergisine röportaj verdi.
Aslan'ın yeni yıldızı, Türkiye'den daha önce de teklif aldığını, Galatasaray'dan gelince kabul ettiğini belirterek, "Yeni bir ekibiz ama bu takım savaşan bir ruha sahip. Taktik olarak bazı eksiklerimiz var ama birlikte oynadıkça gelişeceğiz. Tüm futbolcular sahada birbiri için mücadele ediyor" diye konuştu. Belhanda'ya röportaj sırasında hayattaki kahramanı da soruldu. Faslı yıldız "Hazreti Muhammed" cevabını verdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, oğlu Muhammed'in futbolcu olmasını ister mi şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Babam bana nasıl yardımcı olduysa ben de oğluma yardım edeceğim."
Gol sevinci Bruce Lee'den
Belhanda attığı gollerden sonra meşhur taklalarının kaynağını da açıkladı. Tecrübeli futbolcu "Küçükken arkadaşlarımla karate yapardık. Jackie Chan ve Bruce Lee gibi karakterlere özenirdik. Onların en zor hareketlerini tekrarlardık. Arkadaşlarım bir gün 'Gol attıktan sonra sen de bunları sahada yapabilirsin' dedi. 2009'da Marsilya'ya attığım golden sonra takla atmaya başladım ve devam ediyor" dedi.
2 Nasri+3 Ben Arfa: Belhanda
?Younes Belhanda kısa süre önce yaşamını yitiren Montpellier Başkanı Louis Nicollin'in kendisini çok sevdiğini söyledi. Faslı yıldız bir de anısını paylaştı: Bir ayağında iki Nasri, diğer ayağında üç Ben Arfa var. Müthiş yeteneklisin derdi bana. Her zaman sahip çıktı. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var.
Gol sevinci Bruce Lee'den
Belhanda attığı gollerden sonra meşhur taklalarının kaynağını da açıkladı. Tecrübeli futbolcu "Küçükken arkadaşlarımla karate yapardık. Jackie Chan ve Bruce Lee gibi karakterlere özenirdik. Onların en zor hareketlerini tekrarlardık. Arkadaşlarım bir gün 'Gol attıktan sonra sen de bunları sahada yapabilirsin' dedi. 2009'da Marsilya'ya attığım golden sonra takla atmaya başladım ve devam ediyor" dedi.
2 Nasri+3 Ben Arfa: Belhanda
?Younes Belhanda kısa süre önce yaşamını yitiren Montpellier Başkanı Louis Nicollin'in kendisini çok sevdiğini söyledi. Faslı yıldız bir de anısını paylaştı: Bir ayağında iki Nasri, diğer ayağında üç Ben Arfa var. Müthiş yeteneklisin derdi bana. Her zaman sahip çıktı. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:27
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