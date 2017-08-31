Imbula'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın bu yaz transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Gianelli Imbula'nın yeni adresi belli oldu. Stoke City'de forma giyen Imbula, 1 yıllığına Fransız ekibi Toulouse'a kiralandı.Galatasaray Imbula transferinden sonuç alamayınca Manchester City'den Fernando Reges ve Osmanlıspor'dan Ndiaye ile orta sahasını güçlendirdi.