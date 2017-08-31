 Imbula'nın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Imbula'nın yeni takımı belli oldu

    Imbula'nın yeni takımı belli oldu

    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Giannelli Imbula, Toulouse'a kiralandı.

    Galatasaray'ın bu yaz transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Gianelli Imbula'nın yeni adresi belli oldu. Stoke City'de forma giyen Imbula, 1 yıllığına Fransız ekibi Toulouse'a kiralandı.
    Galatasaray Imbula transferinden sonuç alamayınca Manchester City'den Fernando Reges ve Osmanlıspor'dan Ndiaye ile orta sahasını güçlendirdi.



    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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