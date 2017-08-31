Gomis’ten kutlama

Kulübü,nedeniyle bir açıklamayayınladı. Açıklamada, "Bu büyükzaferin yıl dönümünde baştave silah arkadaşlarını,bağımsızlık mücadelemizin tümkahramanlarını, tüm şehitlerimizi vegazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz"ifadelerine yer verildi.yenigolcüsüde Türk milletinin bayramınıkutlayanlar arasında yer aldı.