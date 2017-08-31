Gomis’ten kutlama
Cimbom’un yeni golcüsü, Zafer Bayramı’nı kutlamayı ihmal etmedi
Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. Cimbom'un yeni golcüsü Gomis de Türk milletinin bayramını kutlayanlar arasında yer aldı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:31
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