 Galatasaray'da bir ayrılık daha – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da bir ayrılık daha

    Galatasaray'da bir ayrılık daha

    Galatasaray'da Lionel Carole Sevilla'ya gitmesinden sonra Cavanda da Sarı Kırmızılı takıma veda etti.

    Standard Liege, Galatasaray'dan Cavanda'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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