Galatasaray'da bir ayrılık daha
Galatasaray'da Lionel Carole Sevilla'ya gitmesinden sonra Cavanda da Sarı Kırmızılı takıma veda etti.
Standard Liege, Galatasaray'dan Cavanda'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
Galatasaray'da bir ayrılık daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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