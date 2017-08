Galatasaray transferi açıkladı

Galatasaray, daha önce İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Jason Denayer'in kiralık transferini resmiyete döktü. Transferi İngiliz kulübü Manchester City de açıkladı.



Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye'deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir."







"GALATASARAY'A DÖNMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"



Denayer transfer sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatırken "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. 2 senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve sonucu elde ettim, şu anda buradayım" dedi.

Galatasaray'da neden bu kadar oynamayı çok istediği sorusuna yanıt veren Belçikalı oyuncu "Burada bana çok fazla yardım ettiler. Saha içinde olsun, saha dışında olsun. Ben burada kendimi evimde gibi hissettim. Bu nedenden dolayı da Galatasaray'a tekrardan geri gelmek istedim" dedi.

Geçtiğimiz sezon da transferi gündeme gelen ve transfer sezonun son saatlerinde havaalanında Galatasaray'a gelmek için bekleyen Denayer, bu süreci ise "Evet, bir önceki sefer havaalanında son dakikaya kadar bekledim. Ve olmadığını duyunca çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.





Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini gecenin geç saatlerinde olmasına karşın havaalanında karşılamasını "Benim için çok güzel bir şeydi beni gelip oradan almaları. Bu sevgi karşılıklı. Ben de onları seviyorum. Bu karşılıklı sevgimizin bir göstergesi" şeklinde anlatan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma giymek için sabırsızlandığını da "Türk Telekom Stadı'na çıkacağım için çok heyecanlıyım. O anı sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle anlattı.

Jason Denayer, Galatasaray'daki hedefini "Benim buradaki öncelikli hedefim ligde şampiyonluğa ulaşmak ve ilerleyen sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" şeklinde aktarırken yeniden 64 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili de "Daha önceden 64 numarayı neden giydiğimi açıklamıştım. Şimdi de aynı nedenler geçerli. Yine 64 numarayı giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftara da mesaj veren Belçikalı savunma oyuncusu "Stadımızdaki maçları seyrettim ve stadın dolu olduğunu gördüm. Bundan sonraki maçlarda da yine taraftarımızın gelip aynı şekilde stadı doldurmasını diliyorum" diye konuştu.