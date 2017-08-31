Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!

Galatasaray, bir süredir devam eden transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılıların Asamoah'a bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro vereceği, Juventus'a da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi ve resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.



DİVAN KURULU ÜYESİ DE AÇIKLADI

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Sami Çölgeçen de Asamoah transferini sosyal medya hesabından doğruladı.

Transferi taraftarlara bayram hediyesi olarak müjdeleyen Çölgeçen yaptığı paylaşımda "Çok bekledik, çok uğraştık. Sizlere bu emeğe yakışır şekilde karşılamak kaldıç Top sizde. Sizler Galatasaray'ın evlatlarısınız. Bizim de bayram hediyemiz böyle olsun. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.



