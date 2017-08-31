Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!
Galatasaray, renklerine bağlamak için uğraş verdiği Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, bir süredir devam eden transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılıların Asamoah'a bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro vereceği, Juventus'a da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi ve resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
DİVAN KURULU ÜYESİ DE AÇIKLADI
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Sami Çölgeçen de Asamoah transferini sosyal medya hesabından doğruladı.
Transferi taraftarlara bayram hediyesi olarak müjdeleyen Çölgeçen yaptığı paylaşımda "Çok bekledik, çok uğraştık. Sizlere bu emeğe yakışır şekilde karşılamak kaldıç Top sizde. Sizler Galatasaray'ın evlatlarısınız. Bizim de bayram hediyemiz böyle olsun. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:16
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
naxar etme insallah rabbim nazarlardan korur seni. nazar edenler calisin sizin de olur. hep destek tam destek ma sha allah sana y. yazici
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
Sosa oynayacaksa Yusuf YAZICI oynamayacaksa verin Beşiktaş'a parlatsın 20 milyon Euro'ya satın.
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Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı
Toplam 27
Yorum
turk sami en bos adam sensin
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