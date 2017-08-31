EuroBasket 2017'nin açılış töreni yapıldı
Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen, FIBA EuroBasket 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın açılışı Adile Sultan Sarayı’ndaki özel bir davet ile gerçekleştirildi.
Şampiyona ilk turunun A Grubu müsabakaları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu mücadeleleri Romanya'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları ve finalleri İstanbul'da oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak, TBF CEO'su Ömer Onan, A Milli Takımlar Genel Menajeri Haluk Yıldırım ile birlikte spor, basın, iş ve cemiyet hayatının değerli isimleri katıldı. Sunuculuğunu Mustafa Özben'in gerçekleştirdiği gece; TBF ve FIBA yetkililerinin konuşmalarının ardından, Dolunay Obruk'un sahne performansı eşliğinde verilen seremoni yemeği ile sonlandı.
Bak: "İstanbul bir kültür ve spor başkenti"
Geceye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasına verilen öneme vurgu yaptığı konuşmasında "İstanbul bir kültür ve spor başkenti. 2023'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında gerçekleştirmeyi ümit ettiğimiz Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz şu dönemde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün milli takımımızın antrenmanını ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm katılımcı ülkelere başarı dileklerini getirdim. Sporcu kökenli bir Cumhurbaşkanımız var ve hükümet olarak tüm branşlarda sporun destekçisiyiz. İstanbul'da yarın D Grubu maçları başlayacak. Bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyor, İstanbul'da güzel zaman geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
EuroBasket 2017'nin açılış töreni yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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