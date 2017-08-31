Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Denayer'i bugün geç saatlerde İstanbul'a getirmişti. Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi olan Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti. 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.



Denayer için ilerleyen günlerde imza töreni düzenlenecek.