Denayer, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçti.
Denayer için ilerleyen günlerde imza töreni düzenlenecek.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:16
-
Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Toplam 15
Yorum
yanlış bence selçuk ve yasin öncelikli gitmeli carole onlardan iyi sayılır
-
Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü
Toplam 10
Yorum
austin ama tabi rotasyonumuz sorunlu olacak gibi o yüzden ii alternatif..
-
Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Toplam 15
Yorum
austin carol ün değeri çok düşürüldü.bundan daha fazla eder.elimizdeki satılacak oyuncular bu kadar ucuz pazarlanmamalı bunlar hep ziyan..
Denayer, sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.