Daha gaza basmadık

Herkes G.Saray'a hayran Tudor ise takımı yeterli bulmuyor. Hırvat teknik adam, milli arada Başkan Özbek'le bir araya geldi. Özbek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum" derken Tudor ise, "Daha istediğim takım olmadı. Son eksikler de tamamlansın o zaman gaza basacağız" ifadelerini kullandı.