 Asamoah'ta son dakika! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ta son dakika!

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    'un Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmedi. Bu durumda 'ın Juve'de kalması bekleniyor

    Galatasaray'ın transferinde büyük uğraş verdiği , takımı 'ta kalacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyan devinin yerine transferini düşündüğü Leonardo Spinazzola transferini gerçekleştiremediği için Ganalı oyuncuyu Galatasaray'a vermekten vazgeçti.

    Leonardo Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi'nin İtalyan Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Spinazzola'nın 'a transferi için artık vakit kalmadı" dedi. İtalyan basını da Spinazzola'nın menajeri Lippi'nin bu açıklamalarının ardından Asamoah'ın en azından ilk yarı sonuna kadar Juventus'ta kalacağını iddia ettiler.

    (DHA)

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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