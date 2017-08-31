Asamoah'ta son dakika!
Juventus'un Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmedi. Bu durumda Asamoah'ın Juve'de kalması bekleniyor
Galatasaray'ın transferinde büyük uğraş verdiği Asamoah, takımı Juventus'ta kalacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyan devinin Asamoah yerine transferini düşündüğü Leonardo Spinazzola transferini gerçekleştiremediği için Ganalı oyuncuyu Galatasaray'a vermekten vazgeçti.
Leonardo Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi'nin İtalyan Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Spinazzola'nın Juventus'a transferi için artık vakit kalmadı" dedi. İtalyan basını da Spinazzola'nın menajeri Lippi'nin bu açıklamalarının ardından Asamoah'ın en azından ilk yarı sonuna kadar Juventus'ta kalacağını iddia ettiler.
(DHA)
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
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Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
Asamoah'ta son dakika! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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