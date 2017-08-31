Asamoah'ta son dakika
Juventus, bu gece saat 1:00'e kadar transfer yapmazsa Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray'a transferine izin vermeyecek.
Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği Kwadwo Asamoah'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günden bu yana Sarı Kırmızılılar'ın Asamoah transferini bitirdiği yönünde haberler gelse de transfer henüz resmiyet kazanmadı.
TRANSFER YOKSA ASAMOAH DA YOK
Juventus aynı bölgeye takviye yapmadan, Kwadwo Asamoah'ın takımdan ayrılmasına izin vermiyor.
Sarı Kırmızılılar'ın Juventus'ta top koşturan oyuncuyu renklerine bağlayabilmesi için bu engelin ortadan kalkması gerekiyor. Juventus, Asamoah'ın oynadığı sol kanat için Atalanta'dan Spinazzola ile ilgileniyor. Ancak Torino temsilcisi bu transferi resmen bitiremedi.
TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR
İtalya'da transfer penceresi Türkiye saatiyle bu gece 01:00'de kapanacak. Asamoah için girişimlerini sürdüren Galatasaray, eğer Juventus transfer yapmazsa bu girişimlerinden sonuç alamayacak.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
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Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi
Toplam 6
Yorum
ozi aynen Serdar AZMUND cenkden daha iyidir
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 2
Yorum
erol he doğrudur sizler yönetemeyenler olarak iyi yoldasınızdır.bizim derdimiz Trabzonspor.bu takım bjk,fb,gs,başakşehir,GÖZTEPEYİ geçemiycek.
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Cenk Tosun'un kararı
Toplam 8
Yorum
Gs halil 12 m paund müthiş rakam ama doğruyu konuşalım cenk premier topçusu değil satılırsa rakam süper beşiktaş için
Asamoah'ta son dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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