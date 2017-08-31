Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği Kwadwo Asamoah'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günden bu yana Sarı Kırmızılılar'ın Asamoah transferini bitirdiği yönünde haberler gelse de transfer henüz resmiyet kazanmadı.

TRANSFER YOKSA ASAMOAH DA YOK

Juventus aynı bölgeye takviye yapmadan, Kwadwo Asamoah'ın takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Sarı Kırmızılılar'ın Juventus'ta top koşturan oyuncuyu renklerine bağlayabilmesi için bu engelin ortadan kalkması gerekiyor. Juventus, Asamoah'ın oynadığı sol kanat için Atalanta'dan Spinazzola ile ilgileniyor. Ancak Torino temsilcisi bu transferi resmen bitiremedi.

TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

İtalya'da transfer penceresi Türkiye saatiyle bu gece 01:00'de kapanacak. Asamoah için girişimlerini sürdüren Galatasaray, eğer Juventus transfer yapmazsa bu girişimlerinden sonuç alamayacak.