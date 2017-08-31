 Asamoah'ta son dakika – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ta son dakika

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    Juventus, bu gece saat 1:00'e kadar transfer yapmazsa Kwadwo 'ın 'a transferine izin vermeyecek.

    Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği Kwadwo Asamoah'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günden bu yana Sarı Kırmızılılar'ın transferini bitirdiği yönünde haberler gelse de transfer henüz resmiyet kazanmadı.

    TRANSFER YOKSA ASAMOAH DA YOK

    Juventus aynı bölgeye takviye yapmadan, Kwadwo 'ın takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

    Sarı Kırmızılılar'ın Juventus'ta top koşturan oyuncuyu renklerine bağlayabilmesi için bu engelin ortadan kalkması gerekiyor. Juventus, Asamoah'ın oynadığı sol kanat için Atalanta'dan Spinazzola ile ilgileniyor. Ancak Torino temsilcisi bu transferi resmen bitiremedi.

    TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

    İtalya'da transfer penceresi Türkiye saatiyle bu gece 01:00'de kapanacak. Asamoah için girişimlerini sürdüren , eğer Juventus transfer yapmazsa bu girişimlerinden sonuç alamayacak.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:44
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