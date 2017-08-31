Asamoah isyanda
Asamoah’ın Galatasaray’da oynamak istediğini açıklayan Pastorello, başarılı sol bekin, Juve’ye baskı yaptığını ve belirsizlikten rahatsız olduğunu söyledi
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Ganalı sol bek için menajeri de olumlu konuştu. Pastorello, "Asamoah, Galatasaray'da oynamak istiyor. Juventus şu anda onun yerine alternatif bulamadığı için süreç uzadı. Atalanta'dan Spinazzola'nın transferinin sonuçlanması bekleniyor. Bu durum bizi de olumsuz etkiledi" ifadesini kullandı. Oyuncunun da Juve ile görüşüp, transferi için baskı yaptığı ve belirsizlikten oldukça rahatsız olduğunu kaydetti. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve Atalanta'ya kiralanan Spinazzola, geçtiğimiz günlerde, İnstagram hesabından Atalanta taraftarlarına veda etmişti. Ancak iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi.
TEKLİFİNİ 6 MİLYONA ÇIKARDI
Öte yandan ünlü İtalyan muhabir Di Marzio'ya göre; Galatasaray, Juventus'a Asamoah için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi bonuslarla 6 milyon Euro'ya çıkardı. Di Marzio, Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu ve 4 yıllık sözleşmeye "Evet" dediği bilgisine de yer verdi.
TEKLİFİNİ 6 MİLYONA ÇIKARDI
Öte yandan ünlü İtalyan muhabir Di Marzio'ya göre; Galatasaray, Juventus'a Asamoah için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi bonuslarla 6 milyon Euro'ya çıkardı. Di Marzio, Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu ve 4 yıllık sözleşmeye "Evet" dediği bilgisine de yer verdi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:33
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