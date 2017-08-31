 Arda-Mesut takası – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Arda-Mesut takası

    Arda-Mesut takası
    İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona ile Arsenal'in Arda Turan- Mesut Özil takasını görüştüğünü iddia etti. Haberde, Arsenal'in Arda Turan ile ilgilendiği ve 25 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken Barcelona'nın karşı bir teklif sunarak Arda ile Mesut'un takasını önerdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca Jorge Mendes'in Arda'nın Monaco'ya transferi için Barcelona'yla görüştüğü de belirtiliyor.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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