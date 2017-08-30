Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü
Galatasaray Jason Denayer ile kiralık olarak anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da Jason Denayer geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar 2015-16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Belçikalı genç stoperi yeniden kiralıyor. Galatasaray, Belçikalı stoper Jason Denayer ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı.
KAP'a bildirildi
Galatasaray, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılıar yaptığı yazılı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer'in Kulubümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Gece yarısı İstanbul'a iniş yaptı
Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Manchester City ile görüşmelere başladığını açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu, görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.
Denayer'in maliyeti belli oldu
Sarı-kırmızılılar Denayer için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.
Galatasaray için havalimanında sabahlamıştı
Geçen sezon başında Galatasaray'ın almak istediği Denayer transferin son saatlerine kadar havalimanında beklemiş ancak Manchester City transfere izin vermemişti. Manchester City'nin Denayer'i bonservisiyle satıp para kazanma planları, Belçikalı oyuncunun gelen teklifleri reddetmesiyle alt üst olurken, Denayer'in ısrarlı Galatasaray tavrı bu transferi sarı-kırmızılılar için mutlu sonla neticelendirdi.
Taraftar karşılayacak
Sarı-kırmızılılara gelmek için büyük fedakarlıklar yapan Belçikalı savunmacının İstanbul'a ikinci gelişi görkemli olacak. Bu gece yarısı THY'nin Brüksel seferi ile 23:50'de İstanbul'a gelmesi planlanan Denayer için taraftar grupları sosyal medyada organize olarak coşkulu bir karşılama töreni yapma kararı aldı.
KAP'a bildirildi
Galatasaray, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılıar yaptığı yazılı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer'in Kulubümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Gece yarısı İstanbul'a iniş yaptı
Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Manchester City ile görüşmelere başladığını açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu, görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.
Denayer'in maliyeti belli oldu
Sarı-kırmızılılar Denayer için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.
Galatasaray için havalimanında sabahlamıştı
Geçen sezon başında Galatasaray'ın almak istediği Denayer transferin son saatlerine kadar havalimanında beklemiş ancak Manchester City transfere izin vermemişti. Manchester City'nin Denayer'i bonservisiyle satıp para kazanma planları, Belçikalı oyuncunun gelen teklifleri reddetmesiyle alt üst olurken, Denayer'in ısrarlı Galatasaray tavrı bu transferi sarı-kırmızılılar için mutlu sonla neticelendirdi.
Taraftar karşılayacak
Sarı-kırmızılılara gelmek için büyük fedakarlıklar yapan Belçikalı savunmacının İstanbul'a ikinci gelişi görkemli olacak. Bu gece yarısı THY'nin Brüksel seferi ile 23:50'de İstanbul'a gelmesi planlanan Denayer için taraftar grupları sosyal medyada organize olarak coşkulu bir karşılama töreni yapma kararı aldı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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