Sneijder'den Galatasaray itirafı
Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesinde Hollanda basınına röportaj verdi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'da Nice'in yolunu tutan Sneijder transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini itiraf eden Sneijder, ''Galatasaray'dan ayrılmak istememiştim ama olan oldu. Çok yoğun bir yazdı benim için ve bundan bahsetmek istemiyorum artık" dedi.
Fransa'daki yaşamına dair bilgiler de veren Sneijder, "Bu süreçte bana pozitif enerji veren şey Ibiza'da açtığımız restoranttı. Nice de yapılacak çok şey var, güzel bir şehir. İstanbul'dan daha sakin bir yer. En azından burada araba sürebiliyorum'' diye konuştu.
Sneijder, Hollanda Milli takımı ve yeniden takıma dönen Robin Van Persie'yle ilgiliyse şu sözleri kullandı, ''Tekrardan Robin'i burada görmek çok güzel. Umarım Robin, değerini gösterir. Faroe Adaları'na karşı oynamıyoruz, Fransa'ya karşı oynayacağız ve tecrübe bizim için çok önemli''
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:35
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
Sneijder'den Galatasaray itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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