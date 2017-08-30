Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'da Nice'in yolunu tutan Sneijder transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini itiraf eden Sneijder, ''Galatasaray'dan ayrılmak istememiştim ama olan oldu. Çok yoğun bir yazdı benim için ve bundan bahsetmek istemiyorum artık" dedi.



Fransa'daki yaşamına dair bilgiler de veren Sneijder, "Bu süreçte bana pozitif enerji veren şey Ibiza'da açtığımız restoranttı. Nice de yapılacak çok şey var, güzel bir şehir. İstanbul'dan daha sakin bir yer. En azından burada araba sürebiliyorum'' diye konuştu.



Sneijder, Hollanda Milli takımı ve yeniden takıma dönen Robin Van Persie'yle ilgiliyse şu sözleri kullandı, ''Tekrardan Robin'i burada görmek çok güzel. Umarım Robin, değerini gösterir. Faroe Adaları'na karşı oynamıyoruz, Fransa'ya karşı oynayacağız ve tecrübe bizim için çok önemli''