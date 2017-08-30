 Sneijder'den Galatasaray itirafı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'den Galatasaray itirafı

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    Wesley , Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesinde Hollanda basınına röportaj verdi.

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'da Nice'in yolunu tutan transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini itiraf eden , ''Galatasaray'dan ayrılmak istememiştim ama olan oldu. Çok yoğun bir yazdı benim için ve bundan bahsetmek istemiyorum artık" dedi.

    Fransa'daki yaşamına dair bilgiler de veren Sneijder, "Bu süreçte bana pozitif enerji veren şey Ibiza'da açtığımız restoranttı. Nice de yapılacak çok şey var, güzel bir şehir. İstanbul'dan daha sakin bir yer. En azından burada araba sürebiliyorum'' diye konuştu.

    Sneijder, Hollanda Milli takımı ve yeniden takıma dönen Robin Van Persie'yle ilgiliyse şu sözleri kullandı, ''Tekrardan Robin'i burada görmek çok güzel. Umarım Robin, değerini gösterir. Faroe Adaları'na karşı oynamıyoruz, Fransa'ya karşı oynayacağız ve tecrübe bizim için çok önemli''

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:35
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