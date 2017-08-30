 Lionel Carole Sevilla ile anlaştı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sevilla ile anlaştı

    <a href="/index/lionel-carole?id=23f080fd-7c61-4eb2-a05b-72b4f3ef9b00" class="" rel="tag">Lionel Carole</a> Sevilla ile anlaştı

    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği iki isim olan ve 'nın yeni takımları belli oldu.

    Transferde uçakları bir bir indiren Galatasaray'da gözler bu kez kalkacak uçaklara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği ile 'un yeni adresleri belli oldu.

    Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek oyuncusu 'un kiralanması konusunda, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile prensip anlaşması yaptı. Galatasaray bu sezon Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

    Asamoah'ı transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda forma şansı iyice azalacak olan Lionel Carole bu sezonu Endülüs ekibinde geçirecek.

    Cavanda Belçika'ya dönüyor

    Igor Tudor'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan ise Belçika'nın Standard Liege kulübüne kiralık olarak gönderilmesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Cavanda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
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