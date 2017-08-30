Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği iki isim olan Lionel Carole ve Luis Cavanda'nın yeni takımları belli oldu.
Transferde uçakları bir bir indiren Galatasaray'da gözler bu kez kalkacak uçaklara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Luis Cavanda ile Lionel Carole'un yeni adresleri belli oldu.
Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'un kiralanması konusunda, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile prensip anlaşması yaptı. Galatasaray bu sezon Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.
Asamoah'ı transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda forma şansı iyice azalacak olan Lionel Carole bu sezonu Endülüs ekibinde geçirecek.
Cavanda Belçika'ya dönüyor
Igor Tudor'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan Luis Cavanda ise Belçika'nın Standard Liege kulübüne kiralık olarak gönderilmesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Cavanda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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Beşiktaş'ta prim krizi
Toplam 7
Yorum
fanatik gördük belhandayı
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Yıldız isim M. United ile görüşmeye gitti
Toplam 1
Yorum
bjk 1903 real madrd herhalde barcelenoya çalıışıyor şaka gibi ronaldodan sonra en iyi oyuncusu garet bale yi sudan ucuz mencester unitede satıyorlar
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Emenike’den yine hayır yok
Toplam 1
Yorum
Mehmet Fenerbahce kurban kesmelidir bu problemli insandan kurtuldugu icin
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