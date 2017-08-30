Transferde uçakları bir bir indiren Galatasaray'da gözler bu kez kalkacak uçaklara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Luis Cavanda ile Lionel Carole'un yeni adresleri belli oldu.



Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'un kiralanması konusunda, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile prensip anlaşması yaptı. Galatasaray bu sezon Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

Asamoah'ı transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda forma şansı iyice azalacak olan Lionel Carole bu sezonu Endülüs ekibinde geçirecek.

Cavanda Belçika'ya dönüyor

Igor Tudor'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan Luis Cavanda ise Belçika'nın Standard Liege kulübüne kiralık olarak gönderilmesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Cavanda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek.