 Igor Tudor'un sözleşmesi uzatılacak – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'un sözleşmesi uzatılacak

    Igor Tudor'un sözleşmesi uzatılacak

    Geçtiğimiz sezondan bu yana bütün eleştirilere rağmen Tudor’un arkasında duran başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. Yönetim, ligde 3’te 3 yaparak taraftarın güvenini kazanan Tudor’un kontratını, F.Bahçe’yi de yenmesi durumunda 9. haftada 2 yıl daha uzatacak.

    Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, "Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz" demişti. Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.

    DERBİYİ DE ALIRSA SÖZLEŞME İMZALAYACAK

    Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.

    Senelik 1 milyon Euro civarına bir rakam alan genç hocaya kayda değer bir zam yapması bekleniyor.

    Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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