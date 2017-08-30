Igor Tudor'un sözleşmesi uzatılacak
Geçtiğimiz sezondan bu yana bütün eleştirilere rağmen Tudor’un arkasında duran başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. Yönetim, ligde 3’te 3 yaparak taraftarın güvenini kazanan Tudor’un kontratını, F.Bahçe’yi de yenmesi durumunda 9. haftada 2 yıl daha uzatacak.
Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, "Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz" demişti. Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.
DERBİYİ DE ALIRSA SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.
Senelik 1 milyon Euro civarına bir rakam alan genç hocaya kayda değer bir zam yapması bekleniyor.
Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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