G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Galatasaray yönetimi, Igor Tudor’un alınmasını istediği Brezilyalı stoper Samir Santos için kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da bu sezon çok uğraşılan ancak sonuç alınamayan stoper transferinde gözler, Udinese forması giyen 22 yaşındaki Samir Santos için Çizme'ye çevrildi.
Udinese forması giyen savunmacı hakkında Igor Tudor'un olumlu rapor sunduğu ve alınmasını istediği, sarı kırmızılı yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray, Samir Santos için İtalyan kulübüne ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak; olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise bonservis pazarlıkları başlayacak.
22 yaşındaki Sambacı'nın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:09
-
Domagoj Vida haftaya kaldı
Toplam 1
Yorum
kartal vida come to beşiktaş
-
Yanal uyaracak
Toplam 1
Yorum
ged 61 ersun yanal öncelikle kendisine çeki düzen vermeli..oynadığımız futbol,yanlış 11 ler,maçı okuyamama ve hatalı oyuncu değişiklikleri...
-
İzin sona erdi çalışma vakti
Toplam 2
Yorum
Comolokko61 Takım iyi bi izin haketmişti ama;(
G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.