 G.Saray'da ayrılık – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da ayrılık

    G.Saray'da ayrılık
    Antalyaspor, Galatasaray'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden Hakan Balta'yı kadrosuna katmak istiyor. için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyen Galatasaray'ın Hakan için gelen teklife olumlu cevap verdiği, tecrübeli oyuncunun ise Antalyaspor ile 2 yıllık anlaşma konusunda son aşamaya geldiği öğrenildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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