 G.Saray transferi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray transferi KAP'a bildirdi

    G.Saray transferi KAP'a bildirdi

    Galatasaray Jason ile kiralık olarak anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Galatasaray'da Jason geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar 2015-16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Belçikalı genç stoperi yeniden kiralıyor. Galatasaray, Belçikalı stoper ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı.

    KAP'a bildirildi
    Galatasaray, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılıar yaptığı yazılı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer'in Kulubümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    Denayer'in maliyeti belli oldu
    Sarı-kırmızılılar Denayer için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.

    Galatasaray için havalimanında sabahlamıştı
    Geçen sezon başında Galatasaray'ın almak istediği Denayer transferin son saatlerine kadar havalimanında beklemiş ancak Manchester City transfere izin vermemişti. Manchester City'nin Denayer'i bonservisiyle satıp para kazanma planları, Belçikalı oyuncunun gelen teklifleri reddetmesiyle alt üst olurken, Denayer'in ısrarlı Galatasaray tavrı bu transferi sarı-kırmızılılar için mutlu sonla neticelendirdi.



    Taraftar karşılayacak
    Sarı-kırmızılılara gelmek için büyük fedakarlıklar yapan Belçikalı savunmacının İstanbul'a ikinci gelişi görkemli olacak. Bu gece yarısı THY'nin Brüksel seferi ile 23:50'de İstanbul'a gelmesi planlanan Denayer için taraftar grupları sosyal medyada organize olarak coşkulu bir karşılama töreni yapma kararı aldı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:51
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