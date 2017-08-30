G.Saray transferi KAP'a bildirdi
Galatasaray Jason Denayer ile kiralık olarak anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a bildirildi
Galatasaray, Jason Denayer'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılıar yaptığı yazılı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer'in Kulubümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Denayer'in maliyeti belli oldu
Sarı-kırmızılılar Denayer için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.
Galatasaray için havalimanında sabahlamıştı
Geçen sezon başında Galatasaray'ın almak istediği Denayer transferin son saatlerine kadar havalimanında beklemiş ancak Manchester City transfere izin vermemişti. Manchester City'nin Denayer'i bonservisiyle satıp para kazanma planları, Belçikalı oyuncunun gelen teklifleri reddetmesiyle alt üst olurken, Denayer'in ısrarlı Galatasaray tavrı bu transferi sarı-kırmızılılar için mutlu sonla neticelendirdi.
Taraftar karşılayacak
Sarı-kırmızılılara gelmek için büyük fedakarlıklar yapan Belçikalı savunmacının İstanbul'a ikinci gelişi görkemli olacak. Bu gece yarısı THY'nin Brüksel seferi ile 23:50'de İstanbul'a gelmesi planlanan Denayer için taraftar grupları sosyal medyada organize olarak coşkulu bir karşılama töreni yapma kararı aldı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:51
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Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi
Toplam 1
Yorum
Bence Ne gerek var ? Sahte Forvet Oynat O bile 9 Gol Dan Fazla yapar bence üste Lens ve babel Forvet oynabilliyor
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Tam 10 milyon Pound!
Toplam 10
Yorum
kuarizma haklısın iyi para ama vagner love 33 cenk tosun 26 yaşında böyle de bir durum var
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Ümit Özat neden gitti?
Toplam 15
Yorum
idiris afiyetler olsun hocam yarasınnnnnnnnnnnnn
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