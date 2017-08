Forma ve kombine satışları patladı

Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store, Sivas maçında 1 milyon TL'nin üzerinde ciro yaptı. Derbi veya Şampiyonlar Ligi maçlarında ulaşılan 1 milyon TL barajı, Sivas maçında aşıldı.



GS Store'un hafta içi cirosu da hafta sonunu yakalamaya başladı. Sivas maçı öncesi ve sonrası; yani son 2 haftada, GS Store mağazalarında hafta içi satışları, son 1 sezonluk ortalamaya göre 3 kat artış kaydetti.



SADECE 2 BİN ADET KOMBİNE KALDI



Galatasaray'da kombine satışlarına olan talep de patladı. Lig başlamadan önce 20 bin civarında olan kombine kart satışı, her geçen hafta yükseldi.



Son olarak Sivas maçı öncesinde 32 bin kombineye ulaşan Galatasaray'ın liderlik koltuğunu perçinlemesi, ilgiyi devam ettirdi. Sivas maçından sonra kulüp 6 bin kombine daha satarak, 38 bin adeti buldu.



Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları son toplantıda, kombine satışını 40 bin adetle sınırlama kararı aldı. Kalan 2 bin kombine kartın da Kasımpaşa maçına kadar tükenmesi bekleniyor.







110 MİLYON TL'LİK HEDEF 125 OLDU



Sarı kırmızılı yönetim, 40 bin kombineyi sattıktan sonra her maç için 10 bin adet bileti satışa çıkaracak.



Yönetim bu sezon kombine, loca ve bilet satışından toplam 110 milyon TL gelir hedefliyordu. Taraftarın gösterdiği ilgi sonrası bu rakam 125 milyona yükseltildi.



Bugüne dek 80 milyon TL'lik kombine, loca ve bilet satıldı. Kombinelerden geriye kalan 2 bin adet ve her maç için satışa çıkarılacak 10'ar bin biletle birlikte toplam 125 milyon TL'lik hedefe ulaşılacak.