Emre Mor için yarıştı

Emre Mor, İspanya'nın yolunu tutarken Galatasaray'ın da son ana kadar devrede olduğu ifade edildi. İspanyol Cadena Ser, 13 milyon euro'ya Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan genç yıldızla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. La Liga ekibinin Hannover ve Real Betis'le beraber Galatasaray'ın da yarış içinde yer aldığını ama Türk oyuncunun, Galiçya ekibini seçtiğini yazdı.