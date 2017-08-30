 Emre Mor için yarıştı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    için yarıştı

    Emre Mor için yarıştı
    Emre Mor, İspanya'nın yolunu tutarken Galatasaray'ın da son ana kadar devrede olduğu ifade edildi. İspanyol Cadena Ser, 13 milyon euro'ya Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan genç yıldızla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. La Liga ekibinin Hannover ve Real Betis'le beraber Galatasaray'ın da yarış içinde yer aldığını ama Türk oyuncunun, Galiçya ekibini seçtiğini yazdı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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