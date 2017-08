Dönüm noktası Östersunds

Herkes G.Saray’ı konuşuyor. peki, ligdeki müthiş çıkışının arkasındaki sır ne? Her şey Galatasaray’ın Avrupa’ya veda etmesiyle başladı. Büyük tepkilerin ardından Başkan Özbek, “Ya bu eleştirileri boşa çıkartırsın ya da beraber çantalarımızı alıp gideriz” dedi

Dipten zirveye giden yol... Avrupa'ya veda ettiğinde yerden yere vurulan Galatasaray, ligde fırtınalar koparıyor. Herkes bu inanılmaz başarıyı konuşurken Galatasaray'ın 360 derece değişimindeki sır perdesini Türk basının bir numarası FOTOMAÇ aralıyor. Bunun için çok değil bir ay 8 gün önceye gitmek gerekiyor.



UEFA Avrupa Ligi elemelerine İkinci turdan itibaren katılan sarı-kırmızılı ekip, Östersunds ile eşleştiğinde herkes turu, çantada keklik görüyordu. Ancak İsveç ekibi, kağıt üzerindeki tahminleri boşa çıkarttı ve bir imkansızı başarıp Avrupa Fatihi Galatasaray'ı saf dışı etti ve çaresizliği ile baş başa bıraktı. Türk Telekom'da 2-0'ın rövanşında oynanan maçın 1-1 sona ermesinin ardından TT Stadı'nda yer yerinden oynamıştı. Taraftarların isyanı, basının eleştirileri ile devam etti.



TUDOR KİRALIK BİR KATİLDİR!

Sadece teknik heyet, futbolular değil, yönetim de ağır eleştirilerden nasibini aldı. Bugünün başarısını anlayabilmek için o gün söylenenleri bir hatırlamakta yarar var. İşte o gün yorumcuların sert eleştirilerinden bazıları:

* Podolski olsa, Sneijder olsa bir tane vururdu kale içine...

* Galatasaray, plajdan gelse 5 pozisyon bulur.

* Asıl sorun bence Tudor'da...

* Bir takımın, daha çok para harcayarak nasıl sıradanlaşacağını kanıtladılar bizlere...

* Değişim olmadığı gibi kabus kaldığı yerden devam ediyor.

* Bu takımın, özgüvenini yükseltecek Sneijder gibi bir lidere ihtiyacı vardı.

* Savunmada sadece Maicon'u değil, yanına Ramos'u da alsanız kriz devam edecek.

* Dursun Özbek ve Tudor ile bu iş yürümez.

İgor Tudor kiralık katildir.

* Başkan Özbek'e ve çapsız Tudor'a sesleniyorum: İstifa da bir hizmettir.





FLORYA'NIN DUVARLARINA ASILDI

Östersunds'a elenilmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Başkan Dursun Özbek, eleştirileri bir an olsun göndermeyi düşünmediği İgor Tudor'un önüne koydu. "Ya bu eleştirileri boşa çıkartırsın ya da beraber çantalarımızı alıp gideriz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı,sonrasında oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve taraftarın isyanı ile spor yazarlarının eleştirilerini takımın önüne koydu ve "Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kenetlenmeli, çok çalışmalı ve bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz" dedi. Florya'da idman sahasının duvarlarına bu yazılar asıldı. Sarı-kırmızılılar her maçtan önce birkaç dile tercüme edilmiş yazıları okuyarak rakiplerine bilendi.



ÇOK SİNİRLENDİ AMA BELLİ ETMEDİ

İgor Tudor'un kendisine ve takımına olan inancı da tamdı. Nitekim bunu Östersunds'a elendikleri karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında da gösterdi. Yapılan tüm ağır eleştirilere ve "Kendinizi Galatasaray gibi büyük bir takımı çalıştıracak seviyede görüyor musunuz?" şeklindeki küçümseyici soruya çok sinirlenmesine rağmen, "Bu takımı 1 ay sonra göreceksiniz. Herkes bizi konuşacak" diyerek bir nevi bugünleri işaret etti. O gün belki bu sözler çok ütopikti ama gelinen nokta Hırvat teknik adamı haklı çıkardı.



ELLER PATLADI SESLER KISILDI

Tüm bu yaşanan olumsuzlukların ardından Süper Lig'de ilk hafta oldukça sıkıntılı geçti. Kayseri maçı öncesi Tudor ve oyuncular ıslıklanırken alınan 4-1'lik galibiyet bile kimseyi teskin etmedi. Ancak Osmanlıspor galibiyeti sonrası görüşler yavaş yavaş değişmeye başladı. Üstüne bir de seyircisi önünde Sivas'ı yenince rüzgar bir anda tersine döndü. Basın, Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi ilan ederken bıçaktan keskin yorumlar da yerini övgülere bıraktı. Taraftar, maç sonunda elleri patlayıncaya, sesleri kısılıncaya kadar takımı, Tudor'u bağrına bastı.



BAŞKAN ÖZBEK'E TEŞEKKÜR

İgor Tudor'da Başkan Dursun Özbek'in yeri ayrı... Hırvat hocanın gönderilmesi için yapılan tüm baskılara göğsünü siper eden Özbek'i bir baba gibi gören genç teknik adam, başkana kendisine verdiği destek için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Özbek'le yaptığı görüşmede, "Bana inandığınız için size çok şey borçluyum. Galatasaray'ın başarısı için her türlü fedakârlığa hazırım" diyen Tudor, ligin sonuna kadar aynı mücadele ve şevkle çalışacaklarını söyledi ve şampiyonluk sözü verdi.