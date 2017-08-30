 Denayer geri dönüyor – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    geri dönüyor

    <a href="/index/denayer?id=a68b4d8e-9bfa-4141-a4de-be87fc1cf077" class="" rel="tag">Denayer</a> geri dönüyor

    Galatasaray Jason ile kiralık olarak anlaştı.

    Galatasaray'da Jason geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar 2015-16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Belçikalı genç stoperi yeniden kiralıyor.

    Galatasaray, Belçikalı stoper ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı.

    DENAYER'İN MALİYETİ BELLİ OLDU

    Sarı-kırmızılılar için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:53
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