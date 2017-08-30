Denayer geri dönüyor
Galatasaray Jason Denayer ile kiralık olarak anlaştı.
Galatasaray, Belçikalı stoper Jason Denayer ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı.
DENAYER'İN MALİYETİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar Denayer için Manchester City'ye 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Denayer'e ise1.25 milyon euro maaş verilecek.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:53
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Beşiktaş'ta prim krizi
Toplam 7
Yorum
fanatik gördük belhandayı
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Yıldız isim M. United ile görüşmeye gitti
Toplam 1
Yorum
bjk 1903 real madrd herhalde barcelenoya çalıışıyor şaka gibi ronaldodan sonra en iyi oyuncusu garet bale yi sudan ucuz mencester unitede satıyorlar
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Emenike’den yine hayır yok
Toplam 1
Yorum
Mehmet Fenerbahce kurban kesmelidir bu problemli insandan kurtuldugu icin
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