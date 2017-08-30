 Carole kiralık verilecek – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    kiralık verilecek

    Carole kiralık verilecek
    Galatasaray, Kwadwo Asamoah transferi için gün sayarken İgor Tudor, Lionel ile ilgili Sportif Direktör Cenk Ergün ile görüştü. Hırvat hoca, Asamoah'ın gelecek olması ve Linnes'in başarılı performansı üzerine Carole'ün kendini geliştirmesi için başka bir kulübe kiralanmasını istedi. Carole, Troyes'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:34
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