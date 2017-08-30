Beppe Marotta'dan G.Saray'a 'çabuk olun' mesajı!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah için Juventus'tan resmi açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan Juventus Genel Menajeri Beppe Moratta, Asamoah'ın Galatasaray'da oynamak istediğini ancak sarı-kırmızılıların ağır davranmasının bu transferi zora soktuğunu söyledi.



"Asamoah'ın Galatasaray'a gitmek istediğini saklayacak değilim" diyen Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediği zaman, onu memnun etmeye çalışırız ancak transfer talebi geç geldi ve şu anda yerine oyuncu alacak pozisyonda değiliz. Belki yarın bu durum değişir. Şu anda bizimle kalmak zorunda, Juventus'ta oynamak için enerji bulacaktır" ifadesini kullandı.



Juventus Höwedes'i açıkladı!

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra İtalyan ekibi Benedikt Höwedes'in transferini resmi olarak duyurdu. Stoper ve beklerde görev alabilen Alman oyuncunun transferi, Asamoah'ın ayrılığına izin verilmesine yol açabilir.



