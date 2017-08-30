Beppe Marotta'dan G.Saray'a 'çabuk olun' mesajı!
Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah hakkında flaş bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah için Juventus'tan resmi açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan Juventus Genel Menajeri Beppe Moratta, Asamoah'ın Galatasaray'da oynamak istediğini ancak sarı-kırmızılıların ağır davranmasının bu transferi zora soktuğunu söyledi.
"Asamoah'ın Galatasaray'a gitmek istediğini saklayacak değilim" diyen Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediği zaman, onu memnun etmeye çalışırız ancak transfer talebi geç geldi ve şu anda yerine oyuncu alacak pozisyonda değiliz. Belki yarın bu durum değişir. Şu anda bizimle kalmak zorunda, Juventus'ta oynamak için enerji bulacaktır" ifadesini kullandı.
Juventus Höwedes'i açıkladı!
Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra İtalyan ekibi Benedikt Höwedes'in transferini resmi olarak duyurdu. Stoper ve beklerde görev alabilen Alman oyuncunun transferi, Asamoah'ın ayrılığına izin verilmesine yol açabilir.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:11
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Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi
Toplam 1
Yorum
Bence Ne gerek var ? Sahte Forvet Oynat O bile 9 Gol Dan Fazla yapar bence üste Lens ve babel Forvet oynabilliyor
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Tam 10 milyon Pound!
Toplam 10
Yorum
kuarizma haklısın iyi para ama vagner love 33 cenk tosun 26 yaşında böyle de bir durum var
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Ümit Özat neden gitti?
Toplam 15
Yorum
idiris afiyetler olsun hocam yarasınnnnnnnnnnnnn
Beppe Marotta'dan G.Saray'a 'çabuk olun' mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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