Asamoah artık an meselesi
Oyuncunun satışa çıkabilmesi için Juve, Spinazzola’nın geri gelmesini şart koşuyordu, İtalyan oyuncu döndü. Torino temsilcisi ayrıca Höwedes’i de aldı.
Yeni transferleriyle birlikte sezona bomba gibi giren G.Saray uzun süredir gündeminde olan Kwadwo Asamoah konusunda artık mutlu sona çok yakın. Transfer sezonun başladığı ilk günden bu yana Ganalı bek için Juventus'la temas halinde olan sarı-kırmızılılar sonunda İtalyan devini istediği seviyeye getirmeyi başardı.
İlk görüşmelerde alternatifi olmadığı için G.Saray'ı reddeden Juventus sonrasında Atalanta'ya kiralık olarak gönderilen Spinazzola'nın geri dönmesi durumunda transfere yeşil ışık yakılabileceği yanıtını yönetime iletti. Ardından Spinazzola'nın da tercihini Juventus'tan yana kullanmasıyla birlikte Asamoah konusunda Cimbom 2. hamlesini yaptı.
RAKAMI 5 MİLYON EURO'YA ÇIKARDILAR
Galatasaray yönetimi 1 yıl daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Juventus'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak rakamı yeterli bulmayan İtalyanlar'ın talep ettiği bonservis ise 7 milyon Euro oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar teklifini 5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla beraber 6 milyon Euro olarak revize edecek.
Spinazzola'nın geri dönmesinin ardından stoper olmasına karşın Asamoah'ın bölgesinde de oynayan Benedikt Höwedes'in de Juventus'la anlaşması G.Saray'ın elini iyice güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından Juve'nin G.Saray'ın önerisini kabul etmesini Asamoah'ın da bayramdan sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Domagoj Vida haftaya kaldı
Toplam 1
Yorum
kartal vida come to beşiktaş
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Yanal uyaracak
Toplam 1
Yorum
ged 61 ersun yanal öncelikle kendisine çeki düzen vermeli..oynadığımız futbol,yanlış 11 ler,maçı okuyamama ve hatalı oyuncu değişiklikleri...
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İzin sona erdi çalışma vakti
Toplam 2
Yorum
Comolokko61 Takım iyi bi izin haketmişti ama;(
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