Asamoah artık an meselesi

Yeni transferleriyle birlikte sezona bomba gibi giren G.Saray uzun süredir gündeminde olan Kwadwo Asamoah konusunda artık mutlu sona çok yakın. Transfer sezonun başladığı ilk günden bu yana Ganalı bek için Juventus'la temas halinde olan sarı-kırmızılılar sonunda İtalyan devini istediği seviyeye getirmeyi başardı.

İlk görüşmelerde alternatifi olmadığı için G.Saray'ı reddeden Juventus sonrasında Atalanta'ya kiralık olarak gönderilen Spinazzola'nın geri dönmesi durumunda transfere yeşil ışık yakılabileceği yanıtını yönetime iletti. Ardından Spinazzola'nın da tercihini Juventus'tan yana kullanmasıyla birlikte Asamoah konusunda Cimbom 2. hamlesini yaptı.

RAKAMI 5 MİLYON EURO'YA ÇIKARDILAR

Galatasaray yönetimi 1 yıl daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Juventus'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak rakamı yeterli bulmayan İtalyanlar'ın talep ettiği bonservis ise 7 milyon Euro oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar teklifini 5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla beraber 6 milyon Euro olarak revize edecek.

Spinazzola'nın geri dönmesinin ardından stoper olmasına karşın Asamoah'ın bölgesinde de oynayan Benedikt Höwedes'in de Juventus'la anlaşması G.Saray'ın elini iyice güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından Juve'nin G.Saray'ın önerisini kabul etmesini Asamoah'ın da bayramdan sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.