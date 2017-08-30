 Arsenal’e önerdi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Arsenal’e önerdi

    Arsenal’e önerdi
    Galatasaray inatla Jason Denayer diyor. Belçikalı stoper de Galatasaray'a gelmek istiyor. Sarı- kırmızılıların karşısına çıkan ise bu kez de Arsenal oldu. Manchester City'nin, Arsenal'la sözleşme yenilemeyen Alexis Sanchez için 70 milyon euro artı 'ı teklif ettiği iddia edildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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