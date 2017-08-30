 Arda’dan şok yanıt – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Arda’dan şok yanıt

    Arda’dan şok yanıt

    Milli yıldızın, bir soru üzerine, “Merak etmeyin, G.Saray’a gelmeyeceğim” dediği ileri sürüldü

    Arda Turan'ın, Galatasaray'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili her gün yeni bir iddia gündeme gelirken dün şok bir gelişme yaşandı. Twitter'da yer alan Forza Cimbom adlı hesap, Arda'nın kendilerine özel mesaj yoluyla mesaj attığını ileri sürdü.

    İnstagram'dan Arda ile görüştüklerini açıklayan hesap, Barcelonalı oyuncunun, "Merak etmeyin. Galatasaray'a gelmeyeceğim" dediğini duyurdu. Arda'ya, "Görüşmemizi paylaşabilir miyiz" diye soran Forza Cimbom, "Hayır, kardeşim. Bu özel bir konuşma tabii ki" cevabı alınca detayları vermedi.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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