Arda’dan şok yanıt

ArdaTuran'ın,gelip gelmeyeceğiyleilgili her gün yenibir iddia gündeme gelirkendün şok bir gelişme yaşandı.Twitter'da yer alanadlı hesap,kendilerine özel mesaj yoluylamesaj attığını ileri sürdü.İnstagram'dan Arda ile görüştükleriniaçıklayan hesap,Barcelonalı oyuncunun,dediğiniduyurdu. Arda'ya, "Görüşmemizipaylaşabilir miyiz"diye soran"Hayır, kardeşim. Bu özel birkonuşma tabii ki" cevabı alıncadetayları vermedi.