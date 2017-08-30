Ajax, De Jong’tan vazgeçti

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan De Jong'a, Hollanda Ligi takımlarından Ajax talip olmuştu. Ancak Ajax, tecrübeli oyuncunun, menajeriyle yaptığı görüşmenin ardından bu transferden vazgeçtiğini açıklandı. De Jong'un transferini kafa kaldıran Hollanda ekibinin, Newcastle'dan 28 yaşındaki Siem De Jong ile sözleşme imzaladı ve bu transferi duyurdu.